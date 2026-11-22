Раскрыто, как жители новостроек могут сэкономить на отоплении Эксперт Лазуткин: погодозависимая автоматика экономит 10-30% тепла за сезон

Москва22 ноя Вести.Погодозависимая автоматика может сэкономить до 30% тепловой энергии в течение отопительного сезона. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал эксперт Иван Лазуткин.

Как пояснил специалист, такая система регулирует подачу тепла, учитывая температуру наружного воздуха и предотвращая перегрев помещений в периоды потепления.

Оценивается, что такое решение позволяет экономить 10–30% тепловой энергии за отопительный сезон. При этом приведенные показатели относятся к энергопотреблению конкретных инженерных систем, а не всего здания. Фактическая экономия зависит от характеристик оборудования, исходного режима работы и качества настройки автоматики сказал Лазуткин

По словам эксперта, некоторые инженерные решения предоставляют возможность снизить энергопотребление на 30-50%. При этом отказ от автоматизации может привести к увеличению будущих расходов на эксплуатацию здания, предупредил Лазуткин.