Эксперт Федорук рассказал, как снизить счет за свет в два раза Аналитик объяснил пользу двухтарифных счетчиков при оплате коммуналки

Москва1 окт Вести.Использование бытовой техники в ночное время при наличии двух- или трехтарифных счетчиков позволяет снизить расходы на электроэнергию примерно в два раза. Об этом в беседе с изданием "Абзац" сообщил эксперт по жилищному праву Виктор Федорук.

Специалист посоветовал программировать стиральные и посудомоечные машины на запуск после 23:00, строго соблюдая при этом региональный закон о тишине.

Кроме того, эксперт напомнил о праве граждан на оформление субсидии на оплату ЖКУ через МФЦ, если совокупные коммунальные платежи превышают допустимую долю от семейного дохода (22% в большинстве регионов и 10% в Москве).