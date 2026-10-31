В Госдуме назвали способ законно снизить платежи за электроэнергию Депутат Свищев: замена ламп на светодиодные поможет снизить платежи за ЖКХ

Москва31 окт Вести.Замена ламп накаливания на светодиодные и использование энергоэффективных приборов позволяют снизить платежи за электроэнергию на 30-40%, рассказал председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.

В интервью РИА Новости он заявил, что замена одной лампы накаливания на энергоэффективную снижает расход в 8-10 раз. При этом срок службы у нее в разы больше.

По его словам, если заменить все лампы накаливания на светодиодные, то средняя семья экономит от тысячи до 1,5 тысяч рублей в год только на освещении. А с учетом использования энергоэффективной бытовой техники экономия достигает 30-40% от квитанции за ЖКУ.

Свищев также призвал жильцов проверять квитанции за электроэнергию; может истечь срок поверки счетчика, а в этом случае плата начисляется по нормативу.