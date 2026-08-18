Чешские фермеры получат от государства $170 млн в связи с засухой

Раскрыто, какую сумму в Чехии выделят фермерам из-за засухи Чешские фермеры получат от государства $170 млн в связи с засухой

Москва18 авг Вести.Чешское правительство выделит фермерам в связи с засухой финансовую помощь в размере 3,8 млрд крон (около 170 млн долларов). Информацию об этом разместило Министерство сельского хозяйства республики.

В материале сказано, что государство предоставит аграриям финансовую помощь, также будут смягчены условия получения субсидий

Между аграриями будет распределено более 3,8 млрд крон говорится в сообщении

Пакет помощи образуется с включением средств из бюджета страны и европейских фондов. Перечисление средств сельхозпроизводителям запланировано на первую половину 2027 года.

Нынешнее лето в Чехии оказалось экстремально жарким и засушливым - по данным местных СМИ, засуха затронула 88 процентов территории. Фермеры уже сообщают о нехватке кормов для животных и значительных потерях урожая.

Ранее французские фермеры запросили несколько миллиардов евро компенсации за ущерб, который аномально высокие температуры, а также последовавшие за ними масштабные пожары и засуха нанесли сельскому хозяйству Франции.