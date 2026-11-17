Эксперт Ладушкин: шины изнашиваются быстрее на электромобилях, чем на авто с ДВС

Раскрыто, почему шины на электромобилях изнашиваются быстрее Эксперт Ладушкин: шины изнашиваются быстрее на электромобилях, чем на авто с ДВС

Москва17 ноя Вести.Шины на электромобилях изнашиваются в среднем на 10-20% быстрее, чем на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Во-первых, у электромобиля больший вес за счет батарей и немного другая развесовка. Также такие машины мгновенно способны передавать значительно больший крутящий момент на колеса, чем обычный ДВС. При активной эксплуатации это провоцирует пробуксовку и, как следствие, износ объяснил эксперт

Ладушкин добавил, что режим рекуперации, который помогает сохранить заряд, за счет "торможения двигателем" при обычной городской эксплуатации может стать причиной повышенной нагрузки на шины.

Вместе с тем, подчеркнул эксперт, главная причина износа связана со стилем вождения. Он рассказал, что при аккуратном вождении автомобиля без резких стартов и постоянных пробуксовок разница в износе между электромобилем или ДВС незаметна.