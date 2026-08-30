Москва30 авг Вести.Ученые из Мюнхенского технического университета (TUM) поставили под сомнение климатическую стратегию Евросоюза по электромобилям, пишет Bild.

По данным исследователей, аккумуляторные электромобили в среднем сокращают выбросы углекислого газа лишь на 41% по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. По их мнению, оценивать уровень выбросов только по выхлопной трубе некорректно, поскольку такой подход не учитывает выбросы при добыче сырья, производстве, эксплуатации и утилизации машин.

Таким образом, электромобили не являются полностью климатически нейтральными, отмечает Bild. Исследователи считают, что это ставит под сомнение действующую климатическую стратегию ЕС.

В декабре консерваторы в Европарламенте добились частичного смягчения запрета на двигатели внутреннего сгорания с 2035 года. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал полностью отменить запрет, заявив, что нельзя продолжать ослаблять автомобильную промышленность Германии.