Ученый Крылов: электротранспорт не является более экологичным, чем авто с ДВС

Ученый сравнил экологический вред от электромобилей и авто с ДВС Ученый Крылов: электротранспорт не является более экологичным, чем авто с ДВС

Москва7 окт Вести.Электротранспорт, вероятнее всего, не является более экологичным средством передвижения, если рассматривать весь жизненный цикл машины – от производства до утилизации. Об этом заявил завкафедрой "Механизация природообустройства и ремонта машин" Тверского государственного технического университета (ТвГТУ), кандидат технических наук Константин Крылов.

В интервью ТАСС он отметил, что популярность электроавтомобилей растет с каждым годом из-за их якобы экологичности.

Загрязнение воздуха происходит уже не машинами на электрической тяге, а тепловыми электростанциями, которые производят энергию для зарядки автомобильных аккумуляторов сказал Крылов

По словам эксперта, если выяснится, что электроавто могут причинять больший вред природе, чем машины с двигателем внутреннего сгорания, то они окончательно потеряют шанс занять лидирующие позиции на рынке.

Ранее сообщалось, что российский бренд "Атом" объявил о запуске массового производства электромобилей на площадке завода "Москвич".