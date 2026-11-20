MK.RU: ребенок может самостоятельно ходить в школу с 9-10 лет

Раскрыто, с какого возраста ребенок может сам ходить в школу MK.RU: ребенок может самостоятельно ходить в школу с 9-10 лет

Москва20 ноя Вести.Оптимальный возраст, с которого ребенок может начать самостоятельно ходить в школу без сопровождения взрослых, составляет 9-10 лет. Об это пишет MK.RU со ссылкой на педагога-воспитателя группы продленного дня с 40-летним стажем.

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