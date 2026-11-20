Москва20 нояВести.Оптимальный возраст, с которого ребенок может начать самостоятельно ходить в школу без сопровождения взрослых, составляет 9-10 лет. Об это пишет MK.RU со ссылкой на педагога-воспитателя группы продленного дня с 40-летним стажем.
Как пишут журналисты со ссылкой на опросы, школьники в России начинают ходить на учебу самостоятельно в 3-4 классе.
Это оптимальный вариант, если ребенку, скажем, 9–10 лет, то есть "технически" он уже самостоятельныйобъяснила эксперт
Ранее семейный психолог, специалист по детско-родительским отношениям Джаванат Мамалаева предупредила, что сокращение светового дня может быть одним из причин истощения учащихся школ в ноябре.