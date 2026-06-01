Москва1 июн Вести.В ряде стран Европе численность детей-мигрантов превышает 50%, а иногда доходит до 70%. Через десять лет будет непонятно, "кто кого колонизирует", сообщил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин в интервью ИС "Вести".

В Германии в среднем соотношение детей-выходцев из миграционных семей и немцев уже превышает 50 процентов. То есть каждый второй ученик школы в Германии – это лицо с миграционным фоном. В некоторых крупных городах Европы, например, в Стокгольме, в Осло численность детей-мигрантов составляет до 70 процентов. Соответственно, если пройдет еще лет 10, будет не понятно, кто кого колонизирует, а кто кого депортирует