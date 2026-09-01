Москва1 сен Вести.Бригадный генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Шведюк, который отвечает за строительство укрепрайонов на границе с Белоруссией, ранее имел российское гражданство. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Военный вышел из российского гражданства только после "крымской весны", когда ему на Украине пообещали карьерный рост сказал источник издания

Источник также утверждает, что в начале 2000-х годов у Шведюка была квартира в Москве. Кроме того, по его данным, мать украинского военачальника до сих пор имеет российский паспорт, получает пенсию и владеет банковскими счетами в России.