Раскрыто, как снимали батальные сцены для многосерийного проекта "Война и мир"

Раскрыты подробности съемок батальных сцен проекта "Война и мир" Раскрыто, как снимали батальные сцены для многосерийного проекта "Война и мир"

Москва7 сен Вести.Первый этап съемок масштабных батальных сцен с реконструкцией Бородинского сражения для многосерийного проекта "Война и мир" режиссера Сергея Урсуляка завершен.

Съемки Бородинского сражения проходили в Тульской области на нескольких локациях. Подготовка объектов началась с дорожных работ за несколько месяцев до начала съемок, а за полтора месяца началось строительство декораций. Специально для съемок 200 гектаров поля засеяли ячменем для того, чтобы фоны соответствовали времени. В общей сложности в съемках батальных сцен приняли участие около 300 членов съемочной группы.

Помимо актеров, каскадеров и артистов массовых сцен, в съемках участвовало около 240 реконструкторов, которые приехали из Москвы, Череповца, Брянска, Минска и других городов. Реконструкторы были задействованы в сценах с русской и французской кавалерией, кирасирами, русскими мушкетерами, французской легкой пехотой и другими видами войск, принимавших участие в Бородинском сражении.

Съемки батальных сцен и переправы через Неман составили 14 съемочных смен и 3 смены репетиций в полном составе.

Многосерийный проект телеканала "Россия" и онлайн-кинотеатра START производства "Москино" создается при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ.