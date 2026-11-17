RR: Около 70% американцев выступают за завершение конфликта с Ираном

Rasmussen Reports: 70% американцев хотят завершения конфликта с Ираном RR: Около 70% американцев выступают за завершение конфликта с Ираном

Москва17 ноя Вести.Порядка 70% американцев хотели бы завершения конфликта с Ираном. Такие данные, ссылаясь на социологический опрос, приводит компания Rasmussen Reports.

По данным опроса, 68% американцев выступили за прекращение военных действий, 46% - за решительное прекращение. Против завершения конфликта выступили 24% опрошенных, при этом 14% оказались решительно против прекращения конфликта.

Опрос проводили с 10 по 12 ноября среди 1044 вероятных избирателей.

Ранее Дональд Трамп заявил, что заключить сделку с Ираном ему "помешали" выборы в Конгресс.