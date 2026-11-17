Москва17 нояВести.Порядка 70% американцев хотели бы завершения конфликта с Ираном. Такие данные, ссылаясь на социологический опрос, приводит компания Rasmussen Reports.
По данным опроса, 68% американцев выступили за прекращение военных действий, 46% - за решительное прекращение. Против завершения конфликта выступили 24% опрошенных, при этом 14% оказались решительно против прекращения конфликта.
Опрос проводили с 10 по 12 ноября среди 1044 вероятных избирателей.
Ранее Дональд Трамп заявил, что заключить сделку с Ираном ему "помешали" выборы в Конгресс.