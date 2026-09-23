Дело блогера Ремесло о фейках о ВС РФ начнут рассматривать в среду в Петербурге

Рассмотрение дела блогера Ремесло о фейках о ВС РФ начнется в суде в Петербурге Дело блогера Ремесло о фейках о ВС РФ начнут рассматривать в среду в Петербурге

Москва23 сен Вести.В среду, 23 сентября, Приморский суд Санкт-Петербурга приступит к рассмотрению делу блогера Ильи Ремесло о фейках о Вооруженных силах РФ, сообщило РИА Новости.

Илья Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге 17 июля по уголовному делу о публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), у него были проведены обыски. В тот же день мужчину доставили в Москву, предъявили обвинение и арестовали.

Спустя несколько дней мужчину поместили в Институт им. В. П. Сербского и назначили психиатрическую экспертизу. После того, как Ремесло признали вменяемым, он вернулся в СИЗО.

К рассмотрению дела по существу его должны доставить в Петербург для очного присутствия в суде написали в агентстве

Ранее адвокат блогера Сергей Бадамшин сообщал, что расследование уголовного дела завершено и будет рассмотрено в Санкт-Петербурге.