Ратнера не допустили до выборов главы Международной федерации стрельбы Ратнера не допустили до выборов на пост главы Международной федерации стрельбы

Москва14 ноя Вести.Россиянина Александра Ратнера, отстраненного президента Европейской конфедерации стрелкового спорта (ESC), не допустили до выборов на пост главы Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF). Сообщение об этом размещено на сайте организации.

Избирательная комиссия ISSF сообщила Ратнеру о недопуске до выборов и разослала национальным федерациям обновленный список кандидатов. В перечень включены президент ISSF - итальянец Лучано Росси, глава Болгарского олимпийского комитета Весела Лечева и украинец Константин Пивоваров.

Нового главу Международной федерации спортивной стрельбы собираются выбрать 14 декабря в Риме.

Независимая дисциплинарная коллегия ISSF в ноябре отстранила Ратнера от деятельности, связанной со спортом, на три года и оштрафовала его на 30 тысяч евро (около 2,7 млн рублей). В коллегии объявили, что он якобы неправомерно влиял на выборы главы ESC в прошлом году, допускал сексистские высказывания и скрыл записи избирательного процесса при расследовании.