Москва24 ноя Вести.Несостоявшийся теракт в синагоге города Кисловодска, предотвращенный спецслужбами, не отразился на настроениях прихожан. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" раввин синагоги Кисловодска Акива Авшалом Худайнатов. Он также отметил профессиональную работу спецслужб.

По его словам, сообщение о предотвращенном теракте его не удивило.

Для меня в первую очередь это выглядело неудивительно, потому что относительно недавно совершенно аналогичный случай предотвращения теракта был в синагоге города Пятигорска рассказал Худайнатов

По словам раввина, он не видел, как задерживали несостоявшегося террориста, но это зафиксировали камеры. Худайнатов отметил профессиональную работу спецслужб.

В первую очередь, конечно, у меня большая благодарность Всевышнему за то, что он бережет, хранит своих детей. В первую очередь после этого хотелось бы поблагодарить наших сотрудников, наше правительство, наши спецслужбы. Уже достаточно явно - после пятигорского теракта, и до этого были теракты предотвращены в других городах, - явно видно, на каком высоком уровне и как профессионально работают наши спецслужбы сказал он

Инцидент, по его словам, не сказался на настроении прихожан.

Не было никакой реакции, спокойненько провели после этого субботнюю молитву. Даже на второй день пятничную утреннюю молитву тоже провели замечательно, все пришли. То есть явка была стандартная. Так скажем, ни одного человека меньше не стало, а в субботу — так еще больше рассказал Худайнатов

Сегодня ФСБ задержала в Кисловодске россиянина 2004 года рождения, готовившего теракт в синагоге, у него изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Злоумышленник принял идеологию радикального толка и под контролем зарубежного куратора присягнул лидеру террористической структуры.