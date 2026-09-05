Москва5 сен Вести.8 сентября 1941 года гитлеровские войска прорвались к Ладожскому озеру, захватили город Шлиссельбург, известный также как Петрокрепость. Подступы и пути снабжения с северных границ ленинградской области перекрыли финские войска. В современных реалиях об этом в Финляндии стараются не вспоминать, заявил ИС "Вести" доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Алексей Плотников.

В финской трактовке событий утверждается, что руководство СССР и власти Ленинграда допустили стратегические ошибки и поэтому не смогли обеспечить город продовольствием. По словам историка, финны пытаются переложить всю ответственность за последствия блокады на советское руководство

Роль ключевая - второго главного военного союзника фашистской Германии. В данном случае не просто военного союзника, а того, который держал так называемое северное полукольцо ленинградской блокады. Поэтому все разговоры о том, что они [финны] белые и пушистые, а виновато советское руководство - это разговоры в пользу бедных, это нечестное передергивание исторических фактов сказал Плотников

В Генпрокуратуре РФ подсчитали ущерб от действий нацистов при блокаде Ленинграда.

Целью нацистских войск и их пособников во время Великой Отечественной войны в Ленинграде было полное уничтожение города и истребление его жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.