Москва28 авг Вести."Карта характеров Москвы" изначально создавалась как шуточный проект, который помог бы студентам запоминать различные типы характеров и поведенческие сценарии, чтобы в дальнейшем молодежь научилась формировать вокруг себя свое собственное окружение. Подробности в интервью ИС "Вести" рассказал автор карты, психолог Алексей Кройтор.

Он отметил, что в результате работы над проектом получилось провести небольшой статистическое исследование, которое в определенной степени показывает объективную картину.

Мы изначально делали это для студентов и опрашивали своих студентов, плюс дали им небольшое домашнее задание, собственно говоря, поисследовать, поискать эти психотипы среди своего окружения. У нас выборка не очень большая – примерно 200 человек. Но опять же, с точки зрения статистики, примерно с 92% вероятностью, можно говорить, что эта статистика соответствует реальности объяснил Кройтор

По его словам, ключевая идея создания "Карты характеров Москвы" заключалась в том, чтобы студенты научились формировать окружение вокруг себя, а не подвергаться самому его воздействию.

Мы эту карту, когда делали для студентов, мы очень хотели, чтобы они сами формировали свое окружение, и начинали выходить из этих сценариев, и формировать людей вокруг себя. И это стопроцентно работает. добавил он

В основу авторского проекта легли материалы по городской и социальной психологии, урбанистике, территориальной идентичности, а также результаты собственного социального исследования. В рамках работы были собраны статистические данные и мнения жителей, как они воспринимают разные районы столицы, их атмосферу, ритм жизни и особенности повседневного поведения. "Карта характеров Москвы" предлагает посмотреть на привычные городские округа не через стоимость жилья, транспортную доступность или инфраструктуру, а через особенности их атмосферы, образа жизни и поведения местных жителей.