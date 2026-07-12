Москва12 июлВести.Диалоги с искусственным интеллектом (ИИ) следует архивировать так же внимательно, как электронную почту и рабочие документы. Об этом предупредил ведущий разработчик MWS AI ("МТС Web Services") Иван Копылов.
Эксперт в разговоре с РИА Новости призвал учитывать постоянные блокировки российских пользователей на зарубежных сервисах.
Поэтому к ИИ-диалогам стоит относиться не как к вечному архиву, а как к рабочей среде, которую нужно регулярно сохранять и уметь переноситьсказал он
Копылов также порекомендовал не хранить единственную копию важной информации внутри чатов с ИИ. Если в диалогах содержатся стратегии, исследования, программный код, юридические формулировки, промпты, базы идей, сценарии, медиапланы или другие значимые материалы, их следует переносить в отдельные документы или базы знаний.
Особое внимание он обратил на долгосрочные проекты, где ИИ уже обучен особенностям продукта, тональности бренда и другим характерным запросам. Копылов посоветовал оформлять их в виде отдельного краткого брифа, который при необходимости можно использовать в другом сервисе.
Ранее ИИ-продюсер рассказал об особенностях персонажей, созданных искусственным интеллектом. В частности, он призвал не воспринимать их как самостоятельных экспертов.