Разработчик MWS AI призвал регулярно сохранять важные диалоги с ИИ Разработчик Копылов призвал регулярно сохранять диалоги с ИИ на фоне блокировок

Москва12 июл Вести.Диалоги с искусственным интеллектом (ИИ) следует архивировать так же внимательно, как электронную почту и рабочие документы. Об этом предупредил ведущий разработчик MWS AI ("МТС Web Services") Иван Копылов.

Эксперт в разговоре с РИА Новости призвал учитывать постоянные блокировки российских пользователей на зарубежных сервисах.

Поэтому к ИИ-диалогам стоит относиться не как к вечному архиву, а как к рабочей среде, которую нужно регулярно сохранять и уметь переносить сказал он

Копылов также порекомендовал не хранить единственную копию важной информации внутри чатов с ИИ. Если в диалогах содержатся стратегии, исследования, программный код, юридические формулировки, промпты, базы идей, сценарии, медиапланы или другие значимые материалы, их следует переносить в отдельные документы или базы знаний.

Особое внимание он обратил на долгосрочные проекты, где ИИ уже обучен особенностям продукта, тональности бренда и другим характерным запросам. Копылов посоветовал оформлять их в виде отдельного краткого брифа, который при необходимости можно использовать в другом сервисе.

Ранее ИИ-продюсер рассказал об особенностях персонажей, созданных искусственным интеллектом. В частности, он призвал не воспринимать их как самостоятельных экспертов.