Разработки СевГУ представлены на "витрине" в китайском технопарке Разработки российских ученых заинтересовали китайских партнеров

Москва12 окт Вести.Разработки для экомониторинга, созданные учеными Севастопольского госуниверситета (СевГУ), появились на "витрине" в китайском технопарке. Об этом ТАСС рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории "Региональные климатические системы" СевГУ Владислав Евстигнеев.

Специалисты из Севастополя разработали линейку устройств для оперативного экологического мониторинга воздуха, воды и моря. Новые технологии помогают прогнозировать природные и экологические риски. Например, плавучий прибор "Экобуй" собирает данные о состоянии водной среды и передает их в режиме реального времени.

В 2026 году открыт совместный офис СевГУ и Российской инженерной академии в российско-китайском технопарке города Яньтай в провинции Шаньдун с "витриной" наших разработок отметил Евстигнеев

По его словам, СевГУ продолжает сотрудничество с зарубежными научными партнерами и расширяет участие в международных проектах.