Москва21 окт Вести.Сбербанк разработал модель искусственного интеллекта GreenWAM, которая способна управлять роботами и прогнозировать изменения окружающей обстановки после их движений. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

GreenWAM одновременно обучается управлять роботом при выполнении задач и прогнозировать, как изменится окружающая сцена в результате его действий. По обоим направлениям модель продемонстрировала результаты на уровне ведущих мировых разработок, при этом одна способность усиливает другую, отметили в банке.

Разработка объединяет две способности: моделирование происходящего и управление действиями. Ее проверили в виртуальных средах и на человекоподобном роботе Грине рассказали в "Сбере"

GreenWAM продолжает направление исследований Сбербанка в области ИИ для роботов, новая разработка ориентирована на предсказание последствий действий, что позволяет роботам адаптироваться к новой обстановке и корректировать свои движения.

Специалисты Сбербанка обучили модель на данных 20 семейств роботов – от двуруких манипуляторов до антропоморфных машин с кистями. На испытаниях с человекоподобным роботом Грином доля успешно выполненных задач достигла 95,6%.