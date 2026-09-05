Разведчик Ильясов уничтожил несколько складов в тылу ВСУ Рядовой ВС России подорвал пункт управления робокомплексами и склады ВСУ

Москва5 сен Вести.Рядовой ВС РФ Камиль Ильясов в составе диверсионно-разведывательной группы уничтожил в тыловом районе ВСУ пункт управления наземными робототехническими комплексами и несколько складов.

Военнослужащий провел разведку объекта, установил расположение наблюдательных постов и ночью атаковал позиции украинских сил. После уничтожения операторов комплексов он подорвал хранилища техники, боеприпасов и продовольствия, передает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны России.

В ведомстве также рассказали о ефрейторе Руслане Дандурове, который во время штурма опорного пункта обошел с фланга замаскированную пулеметную позицию и уничтожил ее расчет гранатами. Затем он обеспечил огневое прикрытие подразделения, что позволило группе занять укрепление и выполнить поставленную задачу.

Ранее начальник штаба бригады "Север" Добровольческого корпуса Минобороны РФ с позывным Корса в беседе с ИС "Вести" заявил, что бойцы на передовой ежедневно совершают героический подвиг.