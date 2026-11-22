Москва22 ноя Вести.Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины прикрывало поставки наркотиков в Россию, чтобы ударить по здоровью россиян и подорвать российское общество. Об этом заявил экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Червинский.

Червинский уточнил, что СБУ и ГУР с 2022 года начали сотрудничать с международным наркокартелем "Химпром". Одно из подразделений ГУР прикрывало картель под предлогом спецоперации по доставке наркотиков в РФ.

При этом наркотики продавались и на территории Украины, в том числе детям и подросткам, а помощь в наркоторговле им также оказывали украинские колл-центры.

Передавали наркотики большими объемами в Россию… тем самым уничтожая здоровье нации, замахиваясь на стратегическую цель, пытаясь подорвать само общество российское изнутри цитируют Червинского украинские журналисты

Ранее представитель подпольного движения Stop Grave сообщил РИА Новости, что СБУ и Минобороны Украины используют полученные от наркотрафика и колл-центров деньги на организацию диверсий в России.

До этого экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров сообщал, что контрабанда наркотиков на Украине полностью контролируется этой спецслужбой.