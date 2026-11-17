Стало известно, как Украина использует доходы от колл-центров и наркотрафика РИА Новости: Украина организует диверсии на доходы от колл-центров

Москва17 ноя Вести.Служба безопасности Украины (СБУ) и украинское министерство обороны направляют доходы от кол-центров и наркотрафика на организацию диверсий в России. Об этом РИА Новости сообщил представитель подпольного движения Stop Grave.

По его словам, часть полученной прибыли тратится в том числе на склонение граждан России к поджогам железнодорожной инфраструктуры, автомобилей сотрудников МВД и другие подобные акции.

Наркотрафик и колл-центры – это ответвления одних и тех же структур, с чьей помощью кормится криминал, спецслужбы и украинская власть. И, соответственно, используется для достижения своих целей – контрабанды, диверсионно-террористических акций, внесудебных расправ рассказал собеседник агентства

Он отметил, что ключевую роль в этом процессе играет бизнесмен Александр Петровский, который не только контролирует незаконную преступную деятельность, но и является "личным кошельком" ряда высокопоставленных сотрудников украинских силовых структур.

Ранее стало известно, как СБУ связана с контрабандой наркотиков на Украине.