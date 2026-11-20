Разведывательный дрон НАТО снова потерял связь над Черным морем Шпионский беспилотник НАТО вновь потерял связь над Черным морем

Москва20 ноя Вести.Связь с разведывательным дроном RQ-4D Phoenix НАТО потеряна над Черным морем уже в пятый раз с начала 2026 года, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Как уточняется, беспилотник-разведчик, управляемый ВВС Италии, вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии.

Во время нахождения над нейтральными водами Черного моря он передал сигнал о возникновении проблем со связью. Несмотря на это, шпионский дрон продолжает функционировать в южной части акватории, перемещаясь с запада на восток и обратно, при этом сохраняя высоту около 18 км, что значительно превышает эшелоны гражданской авиации говорится в сообщении

О причинах сбоя связи не сообщается, но подобные ситуации с беспилотником НАТО уже происходили над Черным морем в этом году. Во всех зафиксированных случаях аппарат впоследствии совершал посадку на базе в Сигонелле.

Отмечается, что беспилотник RQ-4D Phoenix может вести съемку обширных территорий и передавать информацию в режиме реального времени.