Москва14 сенВести.Воспитанники севастопольского детского сада, атакованного украинскими боевиками, находятся в школе под присмотром. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале.
Воспитанники детского сада сейчас находятся в корпусе начальной школы вместе со своими воспитателями по адресу: ул. Казачья, 11 Б. Сейчас родители могут забирать детейговорится в сообщении
Уточняется, что спецслужбы проводят необходимые мероприятия в атакованном здании.
Ранее стало известно, что в результате удара ВСУ загорелась крыша детского сада. Возгорание оказалось незначительным, его оперативно потушили.