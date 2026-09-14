Воспитанников атакованного ВСУ детского сада в Севастополе разместили в школе

Развожаев: воспитанников попавшего под удар ВСУ детсада разместили в школе Воспитанников атакованного ВСУ детского сада в Севастополе разместили в школе

Москва14 сен Вести.Воспитанники севастопольского детского сада, атакованного украинскими боевиками, находятся в школе под присмотром. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале.

Воспитанники детского сада сейчас находятся в корпусе начальной школы вместе со своими воспитателями по адресу: ул. Казачья, 11 Б. Сейчас родители могут забирать детей говорится в сообщении

Уточняется, что спецслужбы проводят необходимые мероприятия в атакованном здании.

Ранее стало известно, что в результате удара ВСУ загорелась крыша детского сада. Возгорание оказалось незначительным, его оперативно потушили.