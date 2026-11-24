Рэпер Macan стал младшим сержантом и готовится к дембелю с наградой Росгвардии SHOT: рэпер Macan дослужился до младшего сержанта и получил награду Росгвардии

Москва24 ноя Вести.Рэпер Macan (Андрей Косолапов), который на днях уже будет демобилизован, за время срочной службы в Росгвардии получил звание младшего сержанта и нагрудный знак "За отличие в службе", пишет SHOT.

По сведениям издания, после первого в его карьере выступления в Кремлевском дворце Андрея Косолапова повысили в звании и тогда же наградили знаком "За отличие в службе" II степени. Его он был удостоен за высокие показатели в боевой подготовке.

Макан получил погоны младшего сержанта и нагрудный знак за время срочной службы в Росгвардии говорится в публикации

На юбилее Росгвардии Macan под оркестр и детский хор исполнил песню "Пусть Бог будет рядом с твоими планами".

Ранее сообщалось, что незадолго до дембеля музыкант подарил сослуживцам финскую сауну стоимостью 3 млн рублей.