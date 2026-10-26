Рекордное число немцев в 2025 году обучалось профессиям в сфере ритуальных услуг

Рекордное число жителей Германии обучалось на организаторов похорон в 2025 году Рекордное число немцев в 2025 году обучалось профессиям в сфере ритуальных услуг

Москва26 окт Вести.Число немцев, обучающихся по профессиям в сфере ритуальных услуг, достигло в 2025 году рекордного показателя, пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистического ведомства Германии.

Отмечается, что с 2015 года показатель вырос более чем вдвое с 430 участников.

На конец 2025 года профессиональное обучение по оказанию ритуальных услуг проходили 900 человек​​​. Это рекордный показатель говорится в сообщениии

По данным статистики, профессия организатора похорон популярна у женщин: доля женщин, обучавшихся для работы в похоронных бюро, в 2025 году составила 61%.

Всего в похоронной индустрии Германии в 2025 году работали 32 тысячи человек в 4,2 тысячи предприятий.