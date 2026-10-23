Трамп обвинил баскетболиста Леброна Джеймса в неуважении к США

Рекордсмену НБА Леброну Джеймсу досталось от Трампа из-за гимна США Трамп обвинил баскетболиста Леброна Джеймса в неуважении к США

Москва23 окт Вести.Президент США Дональд Трамп раскритиковал знаменитого баскетболиста Леброна Джеймса за его поведение во время прослушивания гимна. Свои претензии американский лидер высказал в своей социальной сети Truth Social.

По его мнению, игроку НБА следует теперь извиниться.

Во время прослушивания гимна Леброн Джеймс проявил неуважение к нашей стране написал Трамп

В соцсетях появилось видео, на котором Джеймс во время исполнения гимна перед одной из встреч НБА делал движения, похожие на замах клюшкой.

Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА и четырехкратным обладателем звания самого ценного игрока (MVP) сезона. Баскетболист стал лучшим снайпером в истории НБА 7 февраля 2023 года, когда превзошел рекорд Карима Абдула-Джаббара (38 387 очков).