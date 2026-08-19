Москва19 авг Вести.Американский президент Дональд Трамп отреагировал на поражение на праймериз в сенат США кандидата украинского происхождения Александра Виндмана, обвинив его во лжи.

Он назвал поражение Виндмана приятным итогом прошедших праймериз, охарактеризовав его как "предательского мерзавца".

Виндман, если вы помните, был тем, кто солгал о моем "идеальном разговоре" с (Владимиром - ред.) Зеленским, однако затем выяснилось, что разговор, как обычно, был записан, и запись доказала, что я был на 100% прав (полностью невиновен!)