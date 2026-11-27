Ремчуков дал прогноз о завершении освобождения Донбасса Ремчуков: к Пасхе Россия на земле решит проблему освобождения Донбасса

Москва27 ноя Вести.Россия решит проблему освобождения Донбасса к Пасхе. Такое мнение высказал главный редактор, генеральный директор "Независимой газеты" Константин Ремчуков в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

К Пасхе, к началу мая Россия на земле решит проблему освобождения Донбасса в тех границах, которые [президент РФ Владимир] Путин считает нужным сделать. Россия все освобождает и говорит: "Все, мы достигли всех своих [целей]. Они говорят: "А давайте поговорим про это" сказал эксперт

Однако при таком раскладе никакие предложения "поговорить" не будут рассматриваться, убежден он.

Вы нас не интересуете как собеседники, потому что там, где наши войска, никто ничего не сделает. Именно поэтому Джаред Кушнер назвал это прокси-войной, потому что украинцы воюют благодаря накачке оружием из Европы сказал он

Ремчуков акцентировал: именно к маю проблема освобождения Донбасса будет решена.

К Русской Пасхе православное дело будет завершено на поле боя добавил он

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что единственным сценарием завершения украинского конфликта является вывод войск Украины с территории Донбасса и отказ Киева от вступления в НАТО.