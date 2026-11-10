Москва10 нояВести.В станице Анастасиевская в Краснодарском крае 67-летняя женщина вызвала ремонтника на дом, а когда дело дошло до оплаты она передала ему телефон с открытым банком. Однако вместо 5200 рублей мужчина перевел себе полмиллиона.
Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кубани в MAX.
67-летняя жительница ст. Анастасиевской (Славянский район) наняла мастера для выполнения ремонтных работ. Когда заказ был выполнен, она передала мужчине свой телефон с открытым мобильным банком, чтобы он перевел себе оплату - 5 200 рублейуточняется в сообщении
Вместо этого мужчина решил перевести себе 500 000. На эти деньги он купил машину.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до шести лет.