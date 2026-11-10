Полмиллиона вместо 5200 рублей взял с пенсионерки ремонтник на Кубани

Ремонтник за работу перевел себе с телефона пенсионерки полмиллиона вместо 5200 Полмиллиона вместо 5200 рублей взял с пенсионерки ремонтник на Кубани

Москва10 ноя Вести.В станице Анастасиевская в Краснодарском крае 67-летняя женщина вызвала ремонтника на дом, а когда дело дошло до оплаты она передала ему телефон с открытым банком. Однако вместо 5200 рублей мужчина перевел себе полмиллиона.

Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кубани в MAX.

67-летняя жительница ст. Анастасиевской (Славянский район) наняла мастера для выполнения ремонтных работ. Когда заказ был выполнен, она передала мужчине свой телефон с открытым мобильным банком, чтобы он перевел себе оплату - 5 200 рублей уточняется в сообщении

Вместо этого мужчина решил перевести себе 500 000. На эти деньги он купил машину.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до шести лет.