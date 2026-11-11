Москва11 ноя Вести.Мировой судья судебного участка Курьинского района Алтайского края назначил местному жителю наказание в виде штрафа в 1 тысячу рублей за ложный вызов полиции, сообщает краевое Управление по обеспечению деятельности мировых судей в соцсети "ВКонтакте".

Мужчина, житель Поспелихинского района, шел домой по дороге между селами Курья и Краснознаменка и в какой-то момент позвонил в полицию. Он заявил, что неизвестные лица причинили ему телесные повреждения и отобрали банковскую карту.

Правоохранители провели проверку, в ходе которой переданная информация подтверждения не нашла. Тогда мужчина объяснил, устал идти и хотел, чтобы его довезли до дома.

В отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.13 КоАП РФ (заведомо ложный вызов специализированных служб) отмечается в публикации

В суде нарушитель вину признал и раскаялся в содеянном.