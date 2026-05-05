Решение Армении о развороте на Запад было принято еще в 2018 году Стариков: разворот Армении на Запад произошел еще в 2018 году

Москва5 мая Вести.Армения развернулась на Запад еще в 2018 году, когда в стране произошла цветная революция. Такое мнение ИС "Вести" выразил писатель Николай Стариков.

Он напомнил, что еще в начале апреля президент России Владимир Путин объяснил премьер-министру Армении Николу Пашиняну, что нахождение одновременно в ЕС и ЕАЭС невозможно.

Я напомню вам, что 1 апреля, ну то есть чуть больше месяца назад, Пашинян был в Москве, и наш президент четко и ясно объяснил, что находиться одновременно в Евразийском Союзе и в Европейском Союзе невозможно. ... Ну то есть, неужели оно было принято сегодня? Да нет, мне кажется, оно было принято достаточно давно. Ну, давайте вспомним, что в январе 2025 года еще при старой американской администрации Армения заключила договор о стратегическом партнерстве с США, то есть даже не с [президентом США Дональдом] Трампом, а с его предшественником. А в целом в 2018 году в Армении произошло то, что мы можем называть "цветной революцией". И я думаю, у нас есть все основания полагать, что те решения, которые приняты сейчас на этой встрече в Ереване, на самом деле были давно уже приняты в 2018 году рассказал Стариков

Ранее профессор МГИМО Виктор Согомонян заявил, что саммит ЕС-Армения, который прошел в Ереване стал апогеем антироссийской политики Пашиняна.