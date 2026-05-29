Азаров: в Армении готовится такая же цветная революция, как и на Украине

Москва29 мая Вести.В Армении готовится цветная революция по образцу той, что произошла не так давно на Украине. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, нынешняя ситуация в Армении повторяет положение дел на Украине перед государственным переворотом, когда там был отстранен от власти президент Виктор Янукович.

Две ситуации - в Армении [сейчас] и на Украине примерно 2012-13 года - это абсолютная копия. То есть в Армении готовится такая же цветная революция в виде повторного прихода Пашиняна к власти. И готовится на обмане, на различных уловках отметил Николай Азаров

В частности, указал он, Армения не соответствует требованиям для членства в ЕС, и это не изменится в ближайшие десятилетия.

Вчера один из армянских оппозиционных каналов брал у меня интервью. И я рассказал очень спокойно и очень, на мой взгляд, объективно, что Армения ни по одному из параметров, которые требуются в соответствии с уставными документами Европейского союза, не подходит для членства в этой организации. Ни сейчас, ни через лет 25 не будет подходить подчеркнул экс-премьер Украины

В пятницу по итогам Высшего Евразийского экономического совета Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия приняли совместное заявление относительно планов Армении присоединиться к ЕС - с призывом привести референдум о выборе между членством в ЕАЭС и в Евросоюзе.

По мнению Кремля, движение в сторону Евросоюза является суверенным правом Армении, однако республика не может и не должна делать это за счет средств стран Евразийского экономического союза.

Сегодня президент РФ Владимир Путин в Астане привел предварительные оценки последствий выхода Армении из ЕАЭС. Армения рискует лишиться преференций по ценам на энергоносители, упрощенного доступа своих товаров на российский рынок и рынки других стран объединения, а также рынки тех государств, с которыми заключены соглашения о свободной торговле, инвестиций со стороны РФ и других выгод, суммарная стоимость которых оценивается экспертами в 14% ВВП Армении.