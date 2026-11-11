Решетников заявил, что глобальное потепление в России идет в 2,5 раза быстрее

Решетников: на территории России глобальное потепление идет в 2,5 раза быстрее Решетников заявил, что глобальное потепление в России идет в 2,5 раза быстрее

Москва11 ноя Вести.Глобальное потепление на территории России происходит в 2,5 раза быстрее, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью турецким СМИ.

По его словам, чем ближе к полюсам, тем быстрее идет потепление.

На территории России потепление идет в 2,5 раза быстрее сказал министр

Решетников отметил, что изменения климата уже заметны - тает вечная мерзлота в районах, где расположены города и инфраструктура, смещаются погодные экстремумы, случаются наводнения и засухи.

Поэтому климатическая повестка является крайне важной для нас подчеркнул Решетников

Ранее климатолог Наталья Рязанова пошутила, что глобальное потепление приведет россиян "на пляжи Анадыря".