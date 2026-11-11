Москва11 нояВести.Глобальное потепление на территории России происходит в 2,5 раза быстрее, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью турецким СМИ.
По его словам, чем ближе к полюсам, тем быстрее идет потепление.
На территории России потепление идет в 2,5 раза быстреесказал министр
Решетников отметил, что изменения климата уже заметны - тает вечная мерзлота в районах, где расположены города и инфраструктура, смещаются погодные экстремумы, случаются наводнения и засухи.
Поэтому климатическая повестка является крайне важной для насподчеркнул Решетников
Ранее климатолог Наталья Рязанова пошутила, что глобальное потепление приведет россиян "на пляжи Анадыря".