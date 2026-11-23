Москва23 нояВести.Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что с удовольствием снял бы фильм о президенте России Владимире Путине.
По его словам, которые приводит ТАСС, этот факт зависит от желания Путина.
Если у него будет желание, тогда я с удовольствием сниму фильмсказал Кустурица
20 ноября состоялась премьера фильма Кустурицы "Наше крещение. Предстоятель", приуроченная к юбилею патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Для картины режиссер взял интервью у Путина. По словам режиссера, это стало огромным вдохновением.