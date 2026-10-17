Москва17 окт Вести.Фильм "Дансан 324"- автобиографический дебют режиссера Анны Сельяновой. Она рассказала ИС "Вести", что необычное слово в названии картины имеет конкретное и очень личное значение.

Название действительно необычное, но это не просто слово рандомное, которое я выдумала из головы. Это адрес. Это адрес в Южной Корее, улица Дансан, 324 - это номер дома. Это действительно адрес моего папы, который жил в Южной Корее, благо, он уже вернулся этой весной после 20 лет