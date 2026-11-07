Режиссер Желнов: "Лето в Бадене" – это фильм про любовь к литературе Режиссер Желнов о фильме "Лето в Бадене": это кино про любовь к литературе

Москва7 ноя Вести."Лето в Бадене" – это фильм про любовь к литературе, про мечту и путь к ней, несмотря на сложности эпохи. Так кинокартину информационной службе "Вести" описал режиссер Антон Желнов.

Фильм создан по мотивам одноименного романа советского ученого, писателя-самоучки Леонида Цыпкина.

О сегодняшнем дне оно может сказать, что это фильм про любовь к литературе, что это фильм про мечту, что это фильм про путь к мечте. И что несмотря на все сложности, которые есть в каждой эпохе, в каждом времени, нужно к этой мечте идти. И Цыпкин до нее дошел сказал Желнов

Режиссер отметил, что история лишь основана на романе, но не повторяет его полностью.

Мы решили, что мы не будем идти вслепую за романом, о чем мы и говорили: это не чистая экранизация романа, там есть элементы романа. Мы решили объединить и жизнь самого Цыпкина как героя, его биографию, и эпизоды из романа. И тогда эта история получилась более внятной. Потому что упаси нас Бог было бы экранизировать этот модернистский поток сознания – зритель бы сошел с ума. И я бы сошел с ума. А я все-таки люблю внятное кино пояснил он

Экранизация покажет историю Цыпкина: его единственный сын решает навсегда уехать из страны, что разбивает отцу сердце и ставит крест на карьере. Потеряв все, герой решается написать роман о Федоре Достоевском. В сюжете-калейдоскопе переплетаются театрализованная поездка Достоевского и его супруги Анны из Петербурга в Германию и размышления автора, путешествующего из Москвы в Ленинград.