РФ готова продолжать сотрудничать с Арменией в военной сфере, заявил Копыркин Копыркин: РФ готова к продолжению военно-технического сотрудничества с Арменией

Москва8 ноя Вести.Россия готова продолжать военно-техническое сотрудничество с Арменией и имеет в этом большой опыт, заявил Общественному радио Армении посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

Как будет развиваться сотрудничество в этой и других сферах, зависит от политической воли обеих сторон, добавил дипломат.

У нас накоплен очень большой массив опыта, с технической, материальной точки зрения, по взаимодействию в [военно-технической] сфере. С российской стороны готовность продолжать это взаимодействия есть сказал посол

Ранее Копыркин подчеркнул, что Армения остается важной для России страной благодаря особым отношениям между народами обеих стран. Эти отношения, подчеркнул он, представляют для России абсолютную непреходящую ценность.