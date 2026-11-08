Москва8 ноя Вести.Армения была и остается для России важной страной из-за особых отношений между их народами, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин Общественному радио Армении.

Для России Армения всегда была, есть и, я убежден, будет очень важной страной. Отношения между нашими народами имеют особую и абсолютную непреходящую ценность сказал дипломат

Он подчеркнул, что выбор курса во внешней политике и стратегических партнеров - суверенное право любого государства, а потому Россия с пониманием относится к желанию текущего армянского правительства пересмотреть архитектуру безопасности страны, а также участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности.

В то же время Москва настаивает, чтобы Ереван определился со своим интеграционным вектором как можно скорее, потому что от этого решения зависит, как именно стороны будут взаимодействовать друг с другом.

Очень важно, чтобы с обеих сторон сохранялась политическая воля к сохранению наших отношений… Это должно происходить на основе поиска точек соприкосновения и уважения, взаимного уважения интересов друг друга подытожил Копыркин

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова премьера Армении о членстве страны в ЕАЭС словесной эквилибристикой. Прежде чем решать, в каких интеграционных объединениях его страна будет участвовать, Пашинян должен спросить мнение сограждан, подчеркнула она.