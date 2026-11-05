Москва5 ноя Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян занимается словесной эквилибристикой в вопросе членства республики в Евразийском экономическом союзе, заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Прежде чем предпринимать какие-либо действия по членству Армении в ЕАЭС либо в Евросоюзе, Пашинян должен узнать мнение собственного народа, добавила она.

Конечно, услышали очередной набор словесной эквилибристики, очередные измышления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о выборе между ЕАЭС и ЕС. Ничего нового. Есть, наверное, новые обороты, но вновь демократические формулировки, введение в заблуждение собственного населения, населения Армении, и никакой конкретики. Нам по-прежнему непонятен ход мыслей официального Еревана сказала Захарова

Ранее дипломат отметила, что Пашинян обманывает собственных сограждан агрессивной риторикой против ЕАЭС. Премьер Армении, стремясь вступить в Евросоюз, игнорирует не только экономические реалии, но и наносит ущерб традиционным связям Армении и России, подчеркнула она.