РФ и США могут отказаться от ограничений автономного оружия, утверждает Reuters Reuters допустил отказ РФ и США от переговоров по автономному оружию

Москва16 ноя Вести.На встрече под эгидой ООН, которая будет посвящена необходимости создания юридических ограничений автономного оружия, Россия и США могут выступить против, сославшись на работоспособность и полноту действующих норм. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов.

Обсуждение начнется в Женеве 16 ноября. По итогам встречи дипломаты организации должны прийти к общему мнению о том, стоит ли запускать переговорный процесс по созданию документа, вводящего юридические ограничения для оружия с искусственным интеллектом, способного выбирать и поражать цели без участия человека.

Два дипломата сообщили Reuters, что переговоры, по всей видимости, будут непростыми. Однако по их словам, государства могут наладить диалог и найти компромиссное соглашение к концу недели говорится в тексте издания

Министерство иностранных дел России ранее уже озвучивало позицию Москвы о том, что действующие нормы международного гуманитарного права уже в достаточной степени регулируют применение оружия, в том числе автономного.