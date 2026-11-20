РФ и Украина сами разберутся со своими распрями, заявил Лавров Лавров: РФ и Украина сами разберутся со своими распрями

Москва20 ноя Вести.Россия и Украина сами разберутся со своими распрями. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров для проекта Эмира Кустурицы "Наше крещение. Предстоятель", приуроченном к 80-летию Патриарха Кирилла.

Глава ведомства напомнил два эпизода боевых действий, о которых ранее российский лидер Владимир Путин рассказал в интервью.

Один случай - это когда чеченцы бились в составе батальона "Ахмат", и их окружили украинцы. И украинцы по-русски кричали "сдавайтесь", а чеченцы отвечали "русские не сдаются". А второй зеркальный случай, когда наши ребята окружили украинцев... и оттуда на русском языке из украинского окопа прозвучало "русские не сдаются". Поэтому мы сами разберемся со своими распрями отметил министр

20 ноября патриарх Кирилл отмечает 80-летний юбилей. После кончины патриарха Алексия II в декабре 2008 года митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл стал местоблюстителем патриаршего престола. На Поместном соборе 27 января 2009 года его избрали 16-м патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля состоялась интронизация нового предстоятеля.