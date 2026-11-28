Rheinmetall допустил отказ от строительства своего завода на Украине Крупнейший оборонный концерн Германии намерен отказаться от завода на Украине

Москва28 ноя Вести.Самый крупный оборонный концерн Германии Rheinmetall может отказаться от строительства завода боеприпасов на Украине. Об этом заявил генеральный директор компании Армин Паппергер в ходе встречи с инвесторами Capital Markets Day в Гамбурге.

По его словам, за последний год реализация проекта почти не продвинулась, и он не рассчитывает на то, что это произойдет в будущем. При этом окончательное решение еще не принято.

Думаю, мы не будем продолжать, поскольку с украинской стороны нет прогресса: они хотят делать это самостоятельно сказал он

Паппергер также отметил, что возможным направлением сотрудничества могут быть поставки прессов и другого оборудования для украинских предприятий. Концерн также рассчитывает поставлять дальнобойные артиллерийские боеприпасы, для производства которых у Украины пока нет необходимых технологий.