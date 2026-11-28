Москва28 нояВести.Самый крупный оборонный концерн Германии Rheinmetall может отказаться от строительства завода боеприпасов на Украине. Об этом заявил генеральный директор компании Армин Паппергер в ходе встречи с инвесторами Capital Markets Day в Гамбурге.
По его словам, за последний год реализация проекта почти не продвинулась, и он не рассчитывает на то, что это произойдет в будущем. При этом окончательное решение еще не принято.
Думаю, мы не будем продолжать, поскольку с украинской стороны нет прогресса: они хотят делать это самостоятельносказал он
Паппергер также отметил, что возможным направлением сотрудничества могут быть поставки прессов и другого оборудования для украинских предприятий. Концерн также рассчитывает поставлять дальнобойные артиллерийские боеприпасы, для производства которых у Украины пока нет необходимых технологий.