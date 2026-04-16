РИА Новости: в Николаеве заметили два военных автобуса с надписью "груз-200"

Москва16 апр Вести.После удара по украинским военным в Херсонской области в Николаев прибыли два военных микроавтобуса с надписью "груз-200". Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, под удар попали бойцы спецподразделений ВСУ.

После удара по северо-западу Херсонской области в Николаев заехало два военных микроавтобуса с надписью "груз 200" сказал собеседник агентства

За прошедшие сутки российские Вооруженные силы нанесли удар возмездия по ряду объектов на территории Украины. Под удар попали объекты оборонно-промышленного комплекса, которые, по данным Минобороны России, использовались в интересах украинских Вооруженных сил.