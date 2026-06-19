Минобороны: США в Харькове спонсировали изучение пандемий и сибирской язвы

РХБЗ: США в Харькове финансировали изучение инфекций, способных вызвать пандемию Минобороны: США в Харькове спонсировали изучение пандемий и сибирской язвы

Москва19 июн Вести.Глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Алексей Ртищев заявил, что Соединенные Штаты финансировали исследования, проводимые в Институте экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове, говорится в сообщении Минобороны в МАХ.

По его словам, исследования касались инфекций, способных вызвать пандемию и нанести урон сельскому хозяйству.

Перечень изучаемых институтом инфекционных болезней животных включает тяжелые заболевания, способные передаваться человеку и нанести ущерб сельскохозяйственной отрасли заявил он

В учреждении, по словам Ртищева, изучали птичий грипп, африканскую чуму свиней и болезнь Ньюкасла.

Ведомство также приводит данные о проектах под кодовым названием Ю-Пи, которые проводились на Украине и имели военно-биологическую направленность. Среди них, исследование механизмов миграции переносчиков сибирской язвы и изучение болезней, распространяемых членистоногими.