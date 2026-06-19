Москва19 июнВести.Глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Алексей Ртищев заявил, что Соединенные Штаты финансировали исследования, проводимые в Институте экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове, говорится в сообщении Минобороны в МАХ.
По его словам, исследования касались инфекций, способных вызвать пандемию и нанести урон сельскому хозяйству.
Перечень изучаемых институтом инфекционных болезней животных включает тяжелые заболевания, способные передаваться человеку и нанести ущерб сельскохозяйственной отраслизаявил он
В учреждении, по словам Ртищева, изучали птичий грипп, африканскую чуму свиней и болезнь Ньюкасла.
Ведомство также приводит данные о проектах под кодовым названием Ю-Пи, которые проводились на Украине и имели военно-биологическую направленность. Среди них, исследование механизмов миграции переносчиков сибирской язвы и изучение болезней, распространяемых членистоногими.