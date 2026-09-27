Экс-футболист махачкалинского "Анжи" лишился 160 миллионов евро Роберто Карлос признался, что потерял 99% от заработанного на футболе

Москва27 сен Вести.Бразильский футболист, чемпион мира 2002 года в составе национальной сборной Роберто Карлос лишился 99% средств, которые заработал за свою игровую карьеру. Об этом он рассказал на полях Portugal Football Summit.

Карлос обратился к молодым футболистам, призывая их строить планы на будущее уже сейчас и беречь имидж.

У меня возникли проблемы с людьми, которые опустошили мой банковский счет. Из-за действий агентов и семейных неурядиц я потерял 99% всего, что заработал за футбольную карьеру… В четверг я лег спать в полночь, а в пятницу получил кипу документов, о которых не имел ни малейшего представления. Именно тогда я осознал, что потерял все рассказал футболист

Он пояснил, что свои потери он оценивает примерно в 160 миллионов евро. На своем примере Карлос хотел объяснить, что важно думать о карьере вне поля. Когда бразилец ушел из футбола, у него уже была лицензия спортивного директора и контракты с брендами.

Роберто Карлос выступал за бразильские "Унион Сан-Жуан", "Атлетико Минейро", "Палмейрас" и "Коринтианс", итальянский "Интер", мадридский "Реал", турецкий "Фенербахче", индийский "Дели Дайнамос", а также махачкалинский "Анжи" (2011–2012).

Ранее стало известно, что аргентинец Лионель Месси стал долларовым миллиардером. О том, что его состояние преодолело знаковую планку, сообщили аналитики Bloomberg.