Родители убитой экс‑судьи из Казахстана наконец увидели внучку в Москве Родители погибшей Айгуль Сайлыбаевой прилетели в Москву увидеть внучку

Москва21 ноя Вести.Родители Айгуль Сайлыбаевой — Шолпан и Буркут — смогли увидеть свою пятилетнюю внучку Жаклин в Москве. Айгуль, бывшая судья из Казахстана, погибла в Германии в июне 2024 года на раннем сроке беременности. В убийстве Айгуль подозревают ее свекровь — Наталью Донцову, с которой и проживает ребенок, сообщает РЕН ТВ.

Теперь бабушка и дедушка через столичный суд добиваются официального права на общение с внучкой, участие в ее воспитании и совместные прогулки говорится в сообщении

После смерти Айгуль отец Жаклин, Александр Донцов увез девочку в Россию и перестал общаться с родными покойной жены.

На первое заседание суда семья Донцовых не явилась, направив своего адвоката. Условия общения, которые предложили родители Айгуль, Донцовых не устроили.