Роман Каграманов рассказал о скромной жизни и "подвешенном состоянии" Блогер Каграманов заявил, что все доходы уходят на лечение родных

Москва29 окт Вести.Блогер и ведущий Роман Каграманов на премьере триллера "Лес" в столичном кинотеатре "Синема Парк Мосфильм" рассказал о своем финансовом положении и ощущениях в профессии. По его словам, которые приводит KP.RU, он живет скромно, а все заработанные средства направляет на помощь семье.

Каграманов отметил, что сейчас многие представители творческих профессий находятся в неопределенности. «Мне кажется, сейчас все находятся в каком-то подвешенном состоянии. Именно артисты, работники медиа, шоу-бизнеса, даже журналисты, наверное. Потому что инфоповодов стало мало, не у кого брать интервью. Лиц много, а спросить у них нечего. Потому что ответить они толком ни на что не могут. Мне кажется, не я один такой сейчас в подвешенном состоянии», — приводит KP.RU слова блогера.

Мне кажется, сейчас все находятся в каком-то подвешенном состоянии. Именно артисты, работники медиа, шоу-бизнеса, даже журналисты, наверное. Потому что инфоповодов стало мало, не у кого брать интервью. Лиц много, а спросить у них нечего. Потому что ответить они толком ни на что не могут. Мне кажется, не я один такой сейчас в подвешенном состоянии сказал блогер

Говоря о тратах, Каграманов признался, что деньги уходят на книги, еду и лечение родственников.

У меня есть минибиблиотека. Я трачу деньги на книги и на еду. Еще много уходит на лечение семьи. Родные живут по соседству. Племянники болеют, братья двоюродные, сестры болеют, нужно помогать пояснил он

При этом, по его словам, загородных домов и дорогих машин у него нет — только квартира в Москве.

Ну, тысяч сто найдется на счету. Я, как и все, плачу налоги ответил блогер на вопрос о сумме на его счетах

Свободное время Каграманов проводит за чтением книг или на работе, а на личную жизнь времени не остается. Он регулярно посещает спортзал и внимательно следит за здоровьем.