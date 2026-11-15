Росатом помогает стране в формировании устойчивой национальной подготовки кадров Замглавы Росатома Терентьева рассказала о подготовке кадров для госкорпорации

Москва15 ноя Вести.Росатом помогает сформировать в России устойчивую национальную систему подготовки кадров, начиная работать с будущими сотрудниками еще в школе. Об этом рассказала журналистам заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации "Росатом" Татьяна Терентьева.

Свое интервью она дала на полях форума "Мировые атомные дни" в Анталье.

Мы помогаем стране формировать собственную устойчивую национальную подготовку кадров, используя наш уникальный опыт. Мы начинаем работать со школы, формируем совместные программы. Многие ребята учатся в наших ведущих вузах, которые входят в мировые топовые вузы заявила Татьяна Терентьева

По ее словам, эта работа продолжается и на базе академии Росатома, и тех учебных центров, которые всегда строятся на площадке.